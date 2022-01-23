شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: توطين صناعة البتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات 10 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.

وأشار زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار، وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية بالرغم من التباطؤ الذي شهده العالم في الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتابع زكى:"كما قامت المنطقة بتوطين صناعات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات هذا المشروع في النصف الأول من العام الجاري".