شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: "العين السخنة" سيصبح أكبر ميناء محورى بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، يأتي في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية بالرغم من التباطؤ الذى شهده العالم فى الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتابع زكى:" يتضمن التطوير إنشاء عدد 4 أحواض جديدة، 18 كم أرصفة بعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء".