شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ الداخلية بعيد الشرط.. ويؤكد: قادرون على تحقيق الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة القلبية الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد داخل جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الــ 70 متمنيا مزيد من التقدم والنجاح لعيون الوطن الساهرة.

وقال حزب المؤتمر، إن جميع العيون الساهرة داخل جهاز الشرطة المصرية أكدوا للرأى العام المصرى أنهم قادرون على تحقيق الأمن والاستقرار فى جميع انحاء البلاد، وأن لديهم عقيدة راسخة فى قلوبهم أنهم وهبوا حياتهم لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم، متوجهاً بتحية اجلال لشهداء مصر الأبرار الذين لم يترددوا لحظة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأضاف الحزب أن تضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل سيسجلها التاريخ بحروف من نور، وهذا ليس بجديد على جهاز الشرطة المصرية الذى تصدى رجاله ببسالة لكل محاولات النيل من استقرار الوطن وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته الغالية، وتوفير الأمن والأمان للشعب المصرى وتضحياتهم العظيمة التى تروى تراب وأرض الوطن.

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت نيابة عن العالم كله فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، بفضل رجالها الشرفاء، لتؤكد للعالم كله أن هذا الشعب العظيم لم يتردد لحظة فى أن يقدم أبناءه الأبطال فداء للوطن الغالي، أن مصر لديها قائد بطل استطاع الحفاظ علي أرضه وشعبه بقيادته الحكيمة للبلاد.