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تداعيات هجوم العظيم ويوم القضاء العراقي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = ردا على الهجوم الاخير.. انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير حاوي العظيم.. والصدر يدعو لتعزيز قدرات الجيش.
= ضابط في الداخلية يشهر سلاحه بوجه صاحب بسطة في بغداد.. والقبض على سائق تكسي قتل شرطية في صلاح الدين.

= في يوم القضاء العراقي.. اشادات بدور القضاة في تطبيق القانون.. وزيدان يؤكد تميز السلطة الثالثة بالاستقلال التام.


= الاطار يؤكد عدم توفر شروط الاغلبية في الوقت الحالي.. وترجيحات بذهاب الاتحادية نحو الغاء جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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