انت الان تتابع خبر تداعيات هجوم العظيم ويوم القضاء العراقي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ردا على الهجوم الاخير.. انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير حاوي العظيم.. والصدر يدعو لتعزيز قدرات الجيش.
= ضابط في الداخلية يشهر سلاحه بوجه صاحب بسطة في بغداد.. والقبض على سائق تكسي قتل شرطية في صلاح الدين.
= في يوم القضاء العراقي.. اشادات بدور القضاة في تطبيق القانون.. وزيدان يؤكد تميز السلطة الثالثة بالاستقلال التام.
= الاطار يؤكد عدم توفر شروط الاغلبية في الوقت الحالي.. وترجيحات بذهاب الاتحادية نحو الغاء جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.
= في يوم القضاء العراقي.. اشادات بدور القضاة في تطبيق القانون.. وزيدان يؤكد تميز السلطة الثالثة بالاستقلال التام.
= الاطار يؤكد عدم توفر شروط الاغلبية في الوقت الحالي.. وترجيحات بذهاب الاتحادية نحو الغاء جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.