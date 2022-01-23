تداعيات هجوم العظيم ويوم القضاء العراقي في نشرة السومرية

= ضابط في الداخلية يشهر سلاحه بوجه صاحب بسطة في بغداد.. والقبض على سائق تكسي قتل شرطية في صلاح الدين.

= في يوم القضاء العراقي.. اشادات بدور القضاة في تطبيق القانون.. وزيدان يؤكد تميز السلطة الثالثة بالاستقلال التام.



= الاطار يؤكد عدم توفر شروط الاغلبية في الوقت الحالي.. وترجيحات بذهاب الاتحادية نحو الغاء جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.