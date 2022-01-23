انت الان تتابع خبر بعد ضربة الحضر الجوية.. هذا ما وجدته الاستخبارات في مكان الحادث والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استكمالا للضربة الجوية يوم امس تم اخراج قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لغرض الكشف المكاني على محل الحادث ....
وتبن العثور على مايلي
١-وجود جثتين احداها واضحة المعالم والثانيه محروقه ومتفحمة بالكامل من اثر الضربه
الجثه واضحة المعالم تبين انها ترتدي حزام ناسف شخصي
تمت المعالجة من قبل الجهد الهندسي وتفجيره
٢-العثور على قنبرتين هاون شبه محترقات تم تفجيرهن من قبل الجهد الهندسي
٣- العثور على بقايا عبوتين لاصقتين تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي
ت٤-العثور على بقايا رمانات يدوية عدد اثنين
٥- بندقية M16 محترقه بالكامل ومتفحمة داخل السياره
٦-عجلة بكيب قماره بدون ارقام
ورقم الشاصي مشوهه
تم نقل الجثث من قبلنا
وسنوافيكم لاحقا بالتفاصيل
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وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية
٢٣/١/٢٠٢١