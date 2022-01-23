الداخلية توجه بمحاسبة ضابط اعتدى على مواطن في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط اعتدى على مواطن في بغداد .

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب بعد قيامه بالاعتداء على احد المواطنين في العاصمة بغداد".