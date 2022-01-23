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باريس سان جيرمان يكشف عن سبب غياب دوناروما

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الباريس في بيان، أن "الحارس الإيطالي سيخضع لفحوصات جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل معرفة تطور حالته، وبناءً عليه، سوف يبدأ كيلور نافاس خلال مباراة الليلة".

وكان دوناروما قد اشتكى من آلام في ربلة الساق خلال التدريبات الأخيرة.


كما يغيب اللاعب البرازيلي، دا سيلفا، ولكن من المتوقع مشاركته في المباريات المقبلة مع النادي الباريسي.

ويأمل باريس سان جيرمان في استعادة نيمار بكامل جاهزيته قبل مواجهتي بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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