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التعليم تعلن نتائج قبول التعليم الموازي وفئات أخرى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2022/2021 للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي وفئات أخرى.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول (3012) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 في التخصصات كافة".

ودعت الوزارة، الطلبة المقبولين الى "الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 24 كانون الثاني 2022".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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