السيسي: لولا الجيش والشرطة ما كانت مصر تسير في طريق تنميتها المنشودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن دور رجال الشرطة جنبا إلى جنب أشقائهم من القوات المسلحة البواسل، موضحا أن "لولاهم ما كانت مصر تسير في طريق تنميتها المنشودة".



وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأحد أن "حفظ الأمن والاستقرار لن يتأتى دون وجود قواتنا من رجال الشرطة والجيش".

وثمن الرئيس المصري "ما يقوم به رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن"، وقدم تحية تقدير واحترام لأرواح الشهداء، "ممن ضحوا بأرواحهم من أجل مصر".

وأشار إلى أن هناك ثمنا كبيرا تم دفعه منذ 7 سنوات كي يعيش هذا الوطن.

ووجه السيسي، التحية والتقدير لأسر الشهداء قائلا: "مش هننسى أبدا ما قدمتموه من أجل رفعة هذا الوطن لبناء مصر القوية الجديدة".