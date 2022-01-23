شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ"النواب": نسابق الزمن لتطوير الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسابق الزمن في تطوير الموانئ التابعة، وخاصة تلك الأعمال التي تجرى في موانئ السخنة والعريش وغرب بورسعيد، مما يساهم في دعم حركة التجارة العالمية فضلًا عن مقومات الموانئ الجغرافية التي تجعل المنطقة الاقتصادية الأهم ضمن نظيرتها العالمية.

وأكد زكي، على الدعم الكبير الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من القيادة السياسية والمتابعة الدائمة التي ساهمت كثيراً في إنطلاق الهيئة خلال العام 2020/ 2021 وحتى الآن، كما أن هناك أهدافاً تحققت فى وقت قصير من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية بالرغم من التباطؤ الذى شهده العالم فى الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال زكي، إن الهيئة واجهت بعض الصعوبات لكنها نجحت في القضاء على بعض المعوقات أمام المستثمرين وعملائها، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة والجهات والوزارات الحكومية، والمتابعة المستمرة مع الحكومة المصرية التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة.