شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يؤكد أهمية دور الدبلوماسية فى توفير لقاحات كورونا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البرلمان المصرى فى التواصل مع البرلمانات المناظرة من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا "كوفيد -19" لدول القارة الإفريقية، والحديث عن غياب العدالة في توزيع اللقاحات، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اليوم الأحد، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الإفريقية، وذلك في حضور ممثلي وزارتي الصحة والخارجية.

وأشار الخولي إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة في توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا علي أهمية الدور المصري والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومساندة الدول الإفريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسي ودبلوماسي مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.

وأضاف الخولي، إلى أن الجميع في مركب واحد، مشيرا إلى أهمية وضع تصورات بشأن البنية التحتية في أفريقيا بما يمكنها من تلقي اللقاحات، مع الضغط بقوة فيما يخص مجال الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

واستطرد الخولي قائلا: "نحن أمام قضية حق في الحياة، وعلى جميع أطراف المجتمع الدولي دعمها ومساندتها فلا يمكن سيطرة الدول الغنية علي اللقاحات وتجاهل افريقيا".