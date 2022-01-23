شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جدل "أصحاب ولا أعز".. التنسيقية تعقد ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية، غدا الإثنين، يتم بثها عبر صفحة التنسيقية على فيسبوك بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي، وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية، وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج، لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض.

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد للفيلم يرى أن الفن يناقش أى موضوع مهما كانت جرأته، ومعارض يعتقد أن الفيلم محتواه جريء وغير مناسب للثقافة العربية.

ويدور النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.