مصرع 16 شخصا إثر حريق بملهى ليلي في الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - ياوندي/واشنطن - أ ش أ

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 8 آخرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن السلطات، قولها إن الحريق اندلع في الملهى الواقع في حي باستوس وسرعان ما امتد إلى مكان الذي يُخزن غاز الطهي.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة رينيه إيمانويل سعدي- في بيان- إن الحادث أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى ياوندي المركزي، مضيفًا أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسماء وجنسيات القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث أن ست أنابيب غاز انفجرت انفجارًا مدويًا، ما تسبب في حالة من الذعر في الحي.