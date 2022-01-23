صور.. أمطار وغيوم وانخفاض شديد لدرجات الحرارة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة على كافة أحياء المحافظة، صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وغيوم كثيفة بسماء المدينة.

ورفعت غرف العمليات في أحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، كما نشرت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد سيارات شفط المياه بمختلف المناطق، لرفع أي تجمعات للأمطار.

وواصلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملها بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AYSENAZ وجنسيتها تركيا والبالغ طولها 113 متر والغاطس 6.3 متر، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، كما سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة.