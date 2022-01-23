السجن المشدد 6 سنوات لـ 6 متهمين في "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، 6 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، ومتهم آخر بالحبس سنة مع الشغل، في إعادة محاكمتهم في قضية أحداث عنف الظاهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أصدرت حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهمًا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.