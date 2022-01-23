ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت قوة من مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بالقبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.

تبين ورود معلومات وبلاغات لوحدة مباحث الفرافرة وإدارة البحث الجنائي بالمديرية بالقيام بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمدينة الفرافرة.

وتشكلت قوة أمنية من وحدة مباحث الفرافرة تمكنت من ضبط كل من " خ" 46 عامًا، " ك" 35 عامًا، " م"، 36 عامًا، وبحوزتهم أدوات حفر وأجولة جلدية لتعبئة ناتج الحفر، داخل منزل خلال تنقيبهم عن الآثار داخل المنزل بمدينة الفرافرة، وتمكنوا من حفر حفرة بعمق 2 متر وقطر 1.5 متر بهدف التنقيب والبحث عن الآثار.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.