انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، وتلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقوم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال/برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء (22/23-6-1443) الموافق (25/26-1-2022). وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.



كانت هذه تفاصيل خبر تلبية لدعوة ولي العهد..رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التايلندي يزور السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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