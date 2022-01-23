شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الليبية تعلن إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الداخلية الليبية اليوم الأحد، قيام أحد الزوارق التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، بإنقاذ 23 مهاجراً غير نظامي من عرض البحر.

وقال مكتب الإعلام بوزارة الداخلية عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم إن "عملية الإنقاذ تمت شمال مدينة الخمس بحوالي 70 ميلا بحريا، وذلك بعد ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات"، مؤكدا نقل كل المهاجرين وإنزالهم بميناء طرابلس، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.