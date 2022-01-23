شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة 16 بسبب الأمطار الغزيرة شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة عشر بجروح متفاوتة جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الحالية التي هطلت بغزارة في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان والمصحوبة بتساقط الثلوج.

وأوضح المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم، أن الأمطار والثلوج أدت كذلك إلى انهيار منزلاً بشكل كامل وتعرض خمسة عشر منزلاً لانهيارات جزئية.

وأضافت أن فرق الهيئة تعمل بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية على إغاثة المنكوبين من الأمطار والثلوج، كما تعمل على إعادة فتح الطرق التي تراكمت عليها الثلوج.

وبينت الهيئة، أنها تعمل بالتعاون مع الشرطة المحلية على الاستجابة لاتصالات السياح الذين يواجهون مشاكل في المنتجعات الجبلية التي غطتها الثلوج بكثافة.