انت الان تتابع خبر السامرائي يبارك بيوم القضاء العراقي: قضاتنا قدموا اداءً وطنياً متميزاً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، بيوم القضاء العراقي، فيما أشار إلى أن قضاتنا قدموا خلال مسيرتهم المشرفة اداءً وطنياً متميزاً.
وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، "بمناسبة يوم القضاء العراقي، نبارك للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والقضاة الذين قدموا خلال مسيرتهم المشرفة اداءً وطنياً متميزاً، مؤكدين تقديرنا العالي لمهنية هذه المؤسسة الوطنية الرائدة".