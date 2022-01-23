انت الان تتابع خبر السامرائي يبارك بيوم القضاء العراقي: قضاتنا قدموا اداءً وطنياً متميزاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، بيوم القضاء العراقي، فيما أشار إلى أن قضاتنا قدموا خلال مسيرتهم المشرفة اداءً وطنياً متميزاً.