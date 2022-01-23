التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وزير التربية، علي الدليمي، "نؤكد توجيهاتنا السابقة وكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعمامينا السابقين المرقمين (8973) و (10693) في 24 حزيران و 1 آب 2021، لتنفيذ ما يلي:1 – حث الملاكات التدريسية والتعليمية والوظائف الإدارية الأخرى والطلبة على ضرورة أخذ الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا ، والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.

2 – توجيه الإشراف التربوي الاختصاصي بمتابعة المدارس والتأكيد على الالتزام بما ورد في الفقرة (1) وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الاشرافية.

3 – عدم السماح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم الا بعد ابراز بطاقة التلقيح، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات".