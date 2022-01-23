البرلمان الايراني: احياء الاتفاق النووي خلال شهرين

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن "المفاوضات النووية ستنتهي قبل نهاية العام الإيراني الحالي، في 21 آذار المقبل، وسيتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة".وأضاف مشكيني في مقابلة مع وكالة أنباء "خبر أون لاين": "إن إيران غير مهتمة بالوقت بقدر اهتمامها للتوصل إلى نتيجة جيدة في مفاوضات فيينا".

واتهم عضو البرلمان الإيراني الدول الغربية والولايات المتحدة بالسعي لما أسماه بـ"فرض صفقة سيئة على إيران".

واوضح مشكيني انه "حسب الغربيين أنفسهم، فقد اجتزنا العقوبات ولدينا أوراق جيدة وذهبية نلعبها في المفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق جيد ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق".



وتابع أن "الاتفاق السيئ يعني أنهم "الغرب وأمريكا" سيحققون هدفهم، فيما تفشل إيران في تحقيق مطالبها، ولن نخوض في اتفاق سيئ بأي شكل من الأشكال".

وتجري حاليا الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منتصف العام 2018.

