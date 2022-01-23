انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يحقق 'ريمونتادا' مثيرة على حساب فالنسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أتلتيكو مدريد، قبل مباراة فالنسيا، كان قد تعرض للخسارة في مباراتين، الأولى أمام أتلتيك بلباو بكأس السوبر الإسباني، ثم ضد ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا.

وافتتح يونس موساح أهداف فالنسيا في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول، معلنًا عن تقدم فريقه على أرضه ووسط جماهيره.



وعزز هوغو دورو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة الـ 44.

وتمكن ماتيوس كونيا من تقليص الفارق في الدقيقة الـ 64، ليمنح فريقه وقتا كافيا لإدراك التعادل.

وخلال 120 ثانية فقط أدرك أتلتيكو مدريد التعادل ثم الفوز، حيث سجل أنخيل كوريا هدفًا في الدقيقة الـ 91 ثم تفوق ماريو هيرموسو في الدقيقة الـ 93.

وتوقف رصيد فالنسيا في المركز التاسع، برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما وصل أتلتيكو مدريد للمركز الرابع، برصيد 36 نقطة.