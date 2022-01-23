انت الان تتابع خبر أبو تريكة: إذا كانت السنغال قوية فنحن مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة على أن مواجهات مصر القادمة سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية ينبغي ألا تخيف لاعبي المنتخب.

ووفقا لتصريحات أدلى بها أبو تريكة لقناة بين سبورت القطرية، فقد برر ذلك بأن مصر هزمت كوت ديفوار بجيلها الذهبي الذي كان يضم أبرز لاعبيها، وعلى رأسهم النجم دروجبا.

وقال: "رسالة للمنتخب المصري عن مواجهة كوت ديفوار، أرى البعض يقول أن كوت ديفوار سيفوز بهذه المباراة، مع أن مصر انتصرت عليهم عندما كان المنافس يلعب بجيله الذهبي مثل عبد القادر كيتا وديدييه دروجبا ويايا توريه".

ودعا النجم المصري لاعبي المنتخب إلى ضرورة أن يتمتعوا بـ "الثقة وبشخصية منتخب مصر".

وخاطبهم قائلا: "انظر إلى السبع نجوم على القميص، اوعى تحاف من حد هما اللي يخافوا منك، والله العظيم واحنا بنلاعب أي منتخب بيبقوا مرعوبين من منتخب مصر".

وجلل على ذلك قائلا: "الكاميرون في 2008 صامويل إيتو رئيس اتحاد كرة القدم الحالي بالكاميرون هو الوحيد الذي كان يتحدث في النفق قبل المباراة، والباقي مرعوب بعد الخسارة أمامنا برباعية في مباراة الافتتاح".

ولذلك قال أبو تركية للاعبين: العب بثقة وكل ما تخاف انظر للسبع نجوم على القميص يطمنوك، ورغم ذلك المستوى سيتحسن إن شاء الله، تذكر أن لديك أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح، ولذلك لدينا أمل كبير".

وعن قرعة كأس العالم أكد تركية أن "الحظوظ متساوية في مباراة مصر والسنغال، منتخب السنغال منافس قوي ومن أفضل المنتخبات في إفريقيا لكن نحن أيضًا منتخب مصر، لذلك ويجب أن يتمتع أولادنا بالثقة في أنفسهم وألا يخافوا لأننا نلعب لحلم كبير وهو الوصول إلى كأس العالم".

وتحدث النجم المصري عن ميزات فريق بلاده قائلا: "هذا الجيل ذاق طعم الوصول لكأس العالم بصعودهم لمونديال روسيا، أتمنى أن يحافظ على هذه الفرصة الكبيرة بالنسبة له، ويجب أن نضع في رؤوسنا أننا مثل السنغال فنحن فزنا بـ7 ألقاب إفريقية ونحن منتخب مصر ويجب أن نلعب بشخصية البطل".