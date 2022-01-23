انت الان تتابع خبر الشمري ويار الله يصلان ديالى للاشراف على عملية العظيم – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل، اليوم الأحد، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري رفقة رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله، إلى محافظة ديالى.
وقال مراسلنا، إن "يار الله والشمري وصلا إلى محافظة ديالى للاشراف على عملية العظيم الأمنية التي انطلقت اليوم الاحد ثأراً لشهداء الجيش الذين سقطوا الجمعة الماضية".
وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي شنه تنظيم داعش الإرهابي".
وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي شنه تنظيم داعش الإرهابي".