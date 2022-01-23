الشمري ويار الله يصلان ديالى للاشراف على عملية العظيم – عاجل

وقال مراسلنا، إن "يار الله والشمري وصلا إلى محافظة ديالى للاشراف على عملية العظيم الأمنية التي انطلقت اليوم الاحد ثأراً لشهداء الجيش الذين سقطوا الجمعة الماضية".

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي شنه تنظيم داعش الإرهابي".

