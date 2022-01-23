خلال 24 ساعة.. الإمارات تقدم 32,775 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 32,775 جرعة من لقاح " كوفيد- 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23,313,672 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 235.72 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد- 19 " وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.