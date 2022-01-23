شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء تايلاند يصل للسعودية الثلاثاء (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يصل رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أو تشا للسعودية، الثلاثاء، في زيارة تهدف لإعادة إحياء العلاقات المتوقفة منذ الثمانينيات.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر دبلوماسية في الرياض قولها إن زيارة رئيس وزراء تايلاند ستستمر ليومين يبحث خلالهما سبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنفطية والتجارية والعمالية.

وبحسب مصدر دبلوماسي في الرياض، نقلت عنه الوكالة الألمانية، فإن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للرياض ولقائه بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان "ستشكل مرحلة جديدة في علاقات البلدين التي تأسست عام 1957".

ومن المقرر توسيع آفاق التعاون بين الرياض وبانكوك في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية والسياحية والنفطية والتجارية، وفتح الباب أمام عودة التايلانديين للعمل في السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.