شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن موافقته على قانون صندوق السياحة والآثار: مصر أبهرت العالم بنقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة أحمد سعد الدين وكيل المجلس:" بشكر الحكومة واللجنة الموقرة على مشروع القانون الذى يتوافق مع المادة 49 من الدستور، والتى تنص على:" تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه".

وأضاف:"فى الفترة الأخير تأثر القطاع السياحي والآثار بشكل كبير بسبب كوورنا وهذا يحتاج إلى حملات دعم"، متابعا:"وقد شاهدنا أن الدولة المصرية قدرت تنجح فى الترويج للسياحة من خلال إقامة فعاليات أبهرت العالم مثل نقل المومياوات وفتح طريق الكباش"، مضيفا:" نحن فى حاجة إلى صندوق السياحة والأثار ولذلك وأوفق من حيث المبدأ على مشروع القانون وأدعو إلى الموافقة عليه".