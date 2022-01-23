شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، مبدئيا.

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون :" ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.