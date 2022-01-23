شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أشمون يشكر الرئيس للتوجيه بإنشاء كوبري بعد حادث أشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته العاجلة بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص بدلاً من معدية فرع رشيد دائرة منشأة القناطر بمركز أشمون، والتي شهدت الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص عرفوا بـ"شهداء لقمة العيش".

وقال عبد القوي، في بيان عاجل له اليوم الأحد، إن الحادثة أظهرت عدد من السلبيات، مطالبا بمعالجة مياه مصرف الرهاوي، الذي يصب مخلفاته في مياه نهر النيل، موجها الشكر للقيادة السياسية لدورها الفاعل في الحفاظ علي مياه النيل، والعمل علي تبطين الترع.

من جانبها أشارت النائبة هناء فاروق، فى بيان عاجل إلي سقوط منزل كان صدر له قرار بالترميم فى ميدان سرور بدمياط وذلك صبيحة يوم الزلزال الذى احس به المصريين ، مشيرة إلي أن المنزل صدر له قرار بالترمييم والتنكيس واصيب خلال انهيار المنزل اثنين .

وتابعت البرلمانية، أن قضيىة المنازل بدمياط تحتاج الى نظرة متسائلة على أى أساس تصدر الادارة الهندسية بدمياط قرارا بترميم وتنكيس المنازل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة تشريعان والموافقة النهائية علي 3 قوانين أخري نهائياً، ونظر5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

ويأتي التشريع الأول الذي ينظرة مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والاثار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة، اما القانون الثاني، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.