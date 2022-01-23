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تعرف على 5 طلبات مناقشة عامة أحالها مجلس النواب إلى هيئة مكتبه

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القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة مقدم من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان موضوعات، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

      1- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي

      2- طلب مقدم من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي

      3- طلب مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية

     4- طلب مقدم من النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون

      5- طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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