شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 طلبات مناقشة عامة أحالها مجلس النواب إلى هيئة مكتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة مقدم من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان موضوعات، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

1- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي

2- طلب مقدم من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي

3- طلب مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية

4- طلب مقدم من النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون

5- طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه