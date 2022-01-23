رئيس "الإنجيلية" يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ٢٥ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية السبعين، وذكرى ٢٥ يناير.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدني - ونحن نحتفل بعيد الشرطة السبعين، وذكرى ٢٥ يناير- أن أبعث لسيادتكم وجموع الشعب المصري خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التي نفخر بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، ونحن نعتز دائمًا بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة، وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق أمن واستقرار المصريين".

كما أرسل رئيس الإنجيلية، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن مصرنا الغالية، قيادةً وضباطًا وجنودًا"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم الأصيل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص"​