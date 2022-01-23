مجاناً.. تمديد الاقامات والتأشيرات آليا للمقيمين بالخارج حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن المملكة العربية السعودية، أكدت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي -(مجاناً)- إلى 31 يناير الجاري، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة العمليات بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجري على التمديد آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وقال الملحق العمالي بجدة، إن "الجوازات السعودية" أفادت بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، إلى 31 يناير الجاري، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.

كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه.

وأوضح أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل.." فتحسب من تاريخ الإصدار.