الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء في 6 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها مجهودات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء لردع المخالفين وتحقيق الانضباط.

وبحسب بيان اليوم، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار، أزال مركز ومدينة أطفيح تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية صول على مساحة ٣٥٠م٢ فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، حالتين تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية أبو صير ضمت الحالة الأولى إزالة تعديات على مساحة ٤٠٠م عبارة عن أسوار من البلوك وأعمدة معدنية تمهيداً لعمل جمالون والحالة الثانية حوائط حاملة من البلوك على مساحة ١٠٠م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزال مركز أوسيم (٢) حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (١٠٠ متر تقريباً) و (١٥٠ متر تقريباً ) تعد على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالفين.