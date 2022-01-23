وزير المالية: تكليف رئاسي بخفض زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اعتزام وزارة المالية على العمل من أجل خفض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من يوم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحي والتجاري نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية: "أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته: ضعوا أيديكم في أيدينا لنتجاوز معًا أي تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضي معًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم".

وأضاف الوزير أن النجاح في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في هذا الزمن القياسي، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل في زمن قياسي.

ووجه الوزير بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجاري، وقال إنه مع نهاية العام المالي الحالي سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد دعم التصدير للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية.

ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة في وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحسب الوزير.

ودعا الوزير إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى الساعة السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا في سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.

وأكد أن وزارة المالية تمضي بنجاح في تنفيذ مشروعات "رقمنة الضرائب" ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا في يونيو المقبل، موضحا أنه يتم حاليا تسجيل 750 ألف فاتورة كمتوسط يومي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بعد أن كان تطبيق المنظومة بدأ بمتوسط تسجيل يومي لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل المتوسط إلى 2 مليون فاتورة يوميًا في يونيو المقبل.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات "ACI" أسهمت جميعها في تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف: "نتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أي منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة في تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات".

وقال محمد المصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية أسهمت مع منظومة النافذة الواحدة في تقليص زمن الإفراج الجمركي.