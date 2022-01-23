أمريكا تُصدر إجراءاتٍ جديدة للمسافرين القادمين إليها برًّا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الأمن الوطني الأمريكية أن الأجانب الراغبين في دخول البلاد عبر حدودها البرية بغض النظر عن سبب رحلتهم، سيحتاجون إلى التطعيم ضد كوفيد 19، وذلك إعتبارا من يوم غد السبت.

وقالت وزارة الأمن إن الإجراء الجديد يهدف إلى الحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد، و"بدءا من 22 جانفي 2022، ستطلب وزارة الأمن الوطني من الأفراد غير الأمريكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر منافذ الدخول البرية، أو محطات العبارات على طول حدودنا الشمالية والجنوبية، أن يتم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 وأن يكونوا مستعدين لإظهار شهادات التطعيم".

من جهته، قال وزير الأمن الوطني، أليخاندرو مايوركاس في بيان، إنه يجب على المسافرين "الإستعداد لإظهار دليل ذي صلة بالتطعيم"، في حين لا يحتاج المواطنون الأمريكيون والمقيمون الدائمون في أمريكا إلى إظهار دليل على التطعيم في حالة الدخول عن طريق البر أو العبارة.

وأعادت الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها إلى حد كبير أمام العالم الخارجي في بداية الوباء، فتح أبوابها أمام معظم المسافرين في نوفمبر، بشرط أن يتم تطعيمهم.

وسابقا تم إعفاء الأجانب الذين يصلون عن طريق البر أو بالعبارة من المكسيك وكندا للرحلات "الأساسية"، خاصة لأسباب مهنية، لكن هذا الإعفاء سينتهي يوم السبت، وسيؤثر بشكل خاص على المسافرين الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود الكندية الأمريكية أو المكسيكية الأمريكية.

المصدر: cbs58.com،barrons.com