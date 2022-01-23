وفد من حركة طالبان يصل أوسلو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 01:23 مساءً - وصل وفد من طالبان إلى النرويج، السبت، لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام مع دبلوماسيين غربيين وممثلين للمجتمع المدني الأفغاني أملا في “تغيير أجواء الحرب” السائدة في البلاد، بحسب الناطق باسم الحركة.

وبحسب صور لـ صحيفة “فيردنز غانغ” هبطت طائرة استأجرتها الحكومة النرويجية مساء السبت في مطار أوسلو الدولي وفيها 15 شخصا يمثلون الحكومة الإسلامية.

وفي وقت سابق السبت، غادر وفد طالبان المؤلف من 15 عضوا، كلهم ذكور، برئاسة وزير الخارجية أمير خان متّقي كابل جوا.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.

وقد اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفاً مأساوياً مع عودة طالبان إلى الحكم خصوصاً مع تجميد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80 في المئة من الميزانية الوطنية.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس “اتخذت الإمارة الإسلامية خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي ونأمل في أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية”.

وأعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على “تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تشيع أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام”.

وسيجري ممثلو طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي بدءاً من الأحد ولمدة ثلاثة أيام لقاءات مع السلطات النرويجية ومسؤولين من دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة، فمنذ عودتها إلى الحكم فرضت حركة طالبان تدريجاً قيوداً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.

ومن المفترض أن يلتقي وفد طالبان في اليوم الثالث من المحادثات أفرادًا من المجتمع المدني الأفغاني، بينهم نساء وصحافيون، في وقت تعزز في الحركة قبضتها أكثر على حرية التعبير في البلاد.

وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت على أن بلادها ستكون “واضحة” بشأن ما تنتظره ولا سيما حول حق فتيات في التعليم وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاجتماعات المقررة “لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافاً بحركة طالبان”، متداركة “لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس إعادة “وجود بالحد الأدنى” لطاقمه في كابل من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وقد أبقت دول عدة بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات وإيران سفاراتها مفتوحة في كابل لكن بدون الاعتراف بحكومة طالبان.

ودان ناطق باسم جبهة المقاومة الوطنية، التي تعتبر نفسها أبرز حركة معارضة لطالبان، المحادثات في أوسلو. وقال علي نزاري، ومقره باريس، في تغريدة “يجدر بنا جميعاً أن نرفع أصواتنا ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية واعتبارها ممثلة لأفغانستان”.

وعادت حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس مع اتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان خصوصاً المرأة خلال الفترة الأولى من حكمها بين العامين 1996 و2001 قبل أن يطيحها الغزو الأميركي.