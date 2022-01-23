الكويت.. مجلس الأمة يحسم موقفه من عزل النواب المصابين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، السبت، إنه لن تكون هناك غرفة عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد الجلسات.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، أن القرار في هذا الخصوص يعود لوزارة الصحة التي رفضت المقترح النيابي بتخصيص غرف عزل للنواب.

وأشارت إلى أن القرار الأخير هو رد من وزارة الصحة على الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إلى وزير الصحة، خالد السعيد، في هذا الشأن.

والأربعاء الماضي، كشف الغانم عن توجيه رسالة إلى الحكومة بطلب تخصيص غرفة خاصة للعزل في قاعة عبدالله السالم، لتمكين النواب المصابين بفيروس كورونا من أداء دورهم، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد غانم في متن رسالته على أهمية “تمكين النائب من ممارسة دوره النيابي، طالبا الإجابة عن هذا الطلب في أسرع وقت ممكن”، بحسب صحيفة “الجريدة”.

وبرر غانم مطلبه بما وصفه “حقيقة الدور المهم للسلطة التشريعية كضلع أساسي ضمن المعادلة الدستورية والسياسية في البلاد، وبناء على الدور المحوري والمهم للنائب في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية”.