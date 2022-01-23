شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في «بيرو» جراء تسرب نفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البيرو، حالة الطوارئ البيئية لمدة 90 يومًا في منطقة ليما الساحلية التي تأثرت بتسرب نفطي مؤخرًا.

ووقع التسرب النفطي في الـ 15 من شهر يناير الجاري، عندما كانت ناقلة نفط تُفرغ حمولتها في إحدى محطات مصفاة لابامبيلا في مقاطعة كالاو المجاورة لليما.

وأثر التسرب على شواطئ كوستا أزول وفينتانيا وكافيرو وبلايا جراندي، فضلًا عن 512 هكتارًا في جزر جوانو والجزر الصغيرة ونظام محمية كيبس الوطنية، و1758 هكتارًا في منطقة محمية أنكون.

ومن المقرر الانتهاء من عملية تنظيف المناطق المتأثرة من التسرب النفطي بنهاية شهر فبراير المقبل.