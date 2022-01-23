لهذا السبب.. تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور

وذكرت مديرية أمن السواحل في بيان، أن حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشارت مديرية أمن السواحل إلى أن مدى الرؤية في مضيق البوسفور تراجع إلى ما دون النصف ميل بحري.



ومنذ مساء الجمعة، تشهد مدينة إسطنبول هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.

وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.

