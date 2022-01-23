انت الان تتابع خبر الصباح: أحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا، أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه "يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان".