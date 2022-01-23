باكستان.. 7586 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29 ألفاً و97 حالة، اليوم الأحد.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت 7586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و367 ألفاً و605 حالات.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً، فيما يتعلق بحالات الوفاة، يليه إقليم السند، ثم "خيبر باختونخوا".

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون.