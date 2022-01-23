البحرية الأمريكية تعلن اعتراضها سفينة قادمة من إيران على متنها مواد تستخدم بالمتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، اعتراضها سفينة صيد قادمة من إيران على متنها مواد تستخدم بالمتفجرات في خليج عمان.



وبحسب البحرية الأمريكية فإن سفن الأسطول الخامس قامت باعتراض السفينة وصادرت 40 طنا من مواد تستخدم بالمتفجرات.

وسفينة الصيد هي عديمة الجنسية وسبق ضبطها وهي تهرب أسلحة غير مشروعة قبالة سواحل الصومال العام الماضي.

وتم اعتراض السفينة عديمة الجنسية؛ حيث كانت تمر من إيران، خارج المياه الإقليمية لأي دولة على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وخلال عملية التحقق من العلم، اكتشفت القوات الأمريكية 40 طنًا من سماد اليوريا، وهو مركب كيميائي له تطبيقات زراعية يُعرف أيضًا أنه يستخدم كمواد متفجرة.

والسفينة المضبوطة هي نفس المركب الشراعي عديم الجنسية الذي تم اعتراضه في فبراير/شباط 2021 قبالة سواحل الصومال بواسطة مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس ونستون إس تشرشل.

وتبين آنذاك، أن السفينة تحمل أسلحة تشمل آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47 والمدافع الرشاشة الخفيفة وبنادق القنص الثقيلة وقاذفات القنابل الصاروخية والأسلحة التي يخدمها الطاقم.

وتؤدي البحرية الأمريكية بانتظام عمليات أمنية بحرية في الشرق الأوسط لضمان حرية التجارة المشروعة وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة التي غالبًا ما تمول الإرهاب وأنشطة التدفق غير المشروع الأخرى.