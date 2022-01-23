شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، علي تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

وشملت الطلبات تلك المقدمة من جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

وشهدت الجلسة العامة في مستهلها، تصديق مجلس النواب، علي مضابط الجلسات بأرقام (6، 15،10).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة تشريعان والموافقة النهائية علي 3 قوانين أخري نهائياً، ونظر 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

ويأتي التشريع الأول الذي ينظرة مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والاثار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة، اما القانون الثاني، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.