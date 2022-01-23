عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بالتحقيق فى جرائم التعدى على الأراضى الزراعية

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القاهرة - سامية سيد - طالب عمرو درويش عضوتنسيقية شباب الأحزاب، رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل فى جرائم التعدى على الأراضى الزراعية.

وقال النائب فى بيان عاجل له ليوم أمام الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس،: ندق ناقوس خطر لأن هناك جريمة ما تزال ترتكب فى حق الوطن، وهى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، التى ترتكب فى حق مصر الآن والأجيال القادمة.

وأضاف درويش الدولة تجتهد لكى توفر الحد الآمن للغذاء، لكن ما زال هناك فاسدون فى الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، ونحتاج رسائل من رئيس الوزراء تمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

وشدد النائب على ضرورة وجود تطهير فعلى للمحليات على مستوى الجمهورية، مضيفا :"لا يليق فى الجمهورية الجديدة أن يكون هناك تعدى على الأراضى الزراعية.

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل فى مثل هذه الجرائم، مضيفا: هذه المشكلة تمتد لقانون التصالح فى مخلفات البناء بسبب بطء البت فى الطلبات، متابعا: نحتاج إلى نظرة فى الاشتراطات البنائية لأنه لايوجد أحد فى مصر يقبل هذه الجريمة مرة أخرى لكن فى نفس الوقت لابد من فتح الباب بشكل منضبط النواب.