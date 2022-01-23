وزيرة خارجية بريطانيا ستزور روسيا في فبراير

22 يناير , 2022
وزيرة خارجية بريطانيا
أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلاً عن مصدر ديبلوماسي أنه من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موسكو الشهر القادم لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.
وتأتي الزيارة المزمعة وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. ولم تحقق محادثات جرت بين لافروف ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بشأن هذا الموضوع تقدماً، لكنهما اتفقا على مواصلة الحوار لحل الأزمة التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله «استفسرت وزيرة الخارجية البريطانية عن فرصة السفر لموسكو لإجراء محادثات مع لافروف. ووافقت موسكو على أن تكون الزيارة في فبراير».
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