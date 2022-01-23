وزيرة خارجية بريطانيا ستزور روسيا في فبراير

أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلاً عن مصدر ديبلوماسي أنه من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موسكو الشهر القادم لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

وتأتي الزيارة المزمعة وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. ولم تحقق محادثات جرت بين لافروف ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بشأن هذا الموضوع تقدماً، لكنهما اتفقا على مواصلة الحوار لحل الأزمة التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله «استفسرت وزيرة الخارجية البريطانية عن فرصة السفر لموسكو لإجراء محادثات مع لافروف. ووافقت موسكو على أن تكون الزيارة في فبراير».