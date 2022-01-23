رئيس وزراء لبنان يستقبل وزير خارجية الكويت اليوم في بيروت

22 يناير , 2022 وزير خارجية الكويت قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان إنه سيستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيروت اليوم السبت.

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