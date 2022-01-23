انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد الامتحان 'التمهيدي' للمتقدمين على الخارجي - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، الثاني عشر من شباط المقبل موعداً لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي للعام الدراسي 2021 – 2022 .
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الثاني عشر من شهر شباط لعام 2022 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية".
وأضافت الوزارة، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات ستقوم بإصدار الجدول المتعلق بالامتحانات خلال الايام القريبة المقبلة".