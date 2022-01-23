التربية تحدد موعد الامتحان 'التمهيدي' للمتقدمين على الخارجي - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الثاني عشر من شهر شباط لعام 2022 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية".

وأضافت الوزارة، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات ستقوم بإصدار الجدول المتعلق بالامتحانات خلال الايام القريبة المقبلة".