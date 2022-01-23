انت الان تتابع خبر الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر يتعرض لحادث سير مروع (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نجا الممثل الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، 74 عاما، من حادث سير مروع نتج عنه نقل امرأة إلى المسشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة.
وكان نجم أفلام الاثارة والحركة السابق يقود سيارة من طراز "جي إم سي يوكون" كانت ضمن أربع سيارات تعرضت لحادث تصادم يوم الجمعة في لوس أنجلوس.
وقال دانيل كيتشيل، المتحدث باسم شوارزينجر، إن بطل سلسلة افلام "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة .
وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى لاصابتها بسحجات في رأسها.
وأضاف بيان شرطة لوس أنجلوس، أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث، ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.
وقال دانيل كيتشيل، المتحدث باسم شوارزينجر، إن بطل سلسلة افلام "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة .
وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى لاصابتها بسحجات في رأسها.
وأضاف بيان شرطة لوس أنجلوس، أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث، ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.