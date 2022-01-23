عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصاً في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانياً".